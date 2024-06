FNV wil strengere regels tegen ongewenst gedrag op werkvloer

Nederlandse werknemers moeten volgens de FNV beter beschermd worden tegen grensoverschrijdend gedrag. De vakbond stelt voor de Arbowet aan te scherpen met een verplichte gedragscode voor werknemers tegen ongewenst gedrag, inclusief sancties en meldmogelijkheden. Daarnaast wil de FNV dat het strafrecht wordt aangepast om seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens bedrijfsuitjes en zakenreizen expliciet strafbaar te stellen, ongeacht de locatie.

De bond meldde vorige week op basis van onderzoek dat ook op het ministerie van Justitie en Veiligheid de werkvloer niet veilig is. Ongeveer de helft van de ondervraagde ambtenaren geeft aan in het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Volgens de bond hebben werknemers te maken met pesten, intimidatie, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag. In februari bleek uit onderzoek bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ook al dat de werkvloer onveilig was.