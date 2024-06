Huizenprijzen in mei flink gestegen tot nieuw record

De huizenprijzen zijn vorige maand flink gestegen en hebben een nieuw record bereikt, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De vorige piek was in juli 2022, waarna de prijzen iets daalden door de hogere hypotheekrente. Sinds juni 2023 maken de huizenprijzen op de krappe woningmarkt weer een opmars.

Kopers moesten in mei 2024 gemiddeld 445.430 euro neerleggen voor een bestaande koopwoning. Dit is volgens het CBS 1,8 procent meer dan bij de vorige piek. Het statistiekbureau benadrukt dat bij de transactiecijfers geen rekening is gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koophuizen, zoals de grootte van de woningen.

Er zijn al jarenlang veel meer mensen die een huis willen kopen dan er te koop staan. Mede daardoor gingen de prijzen tot zo’n twee jaar geleden flink omhoog en moesten potentiële kopers vaak overbieden op de vraagprijs. Door de historisch lage hypotheekrentes konden kopers ook meer geld lenen voor een huis.

Dat de prijzen nu opnieuw stijgen, komt naast het huizentekort door grote loonstijgingen van de afgelopen tijd en veel overgebleven spaargeld uit de coronaperiode. Vakbonden zeggen dat hogere lonen voor veel werkenden nodig zijn om de gestegen kosten voor bijvoorbeeld boodschappen te kunnen betalen. Met een hoger inkomen kunnen mensen ook meer bieden voor een koophuis.

Afgelopen mei zijn de huizenprijzen gemiddeld 8,6 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat is opnieuw een sterkere stijging dan de maand daarvoor. In april werden woningen 7,5 procent duurder op jaarbasis en in maart nog 5,4 procent. Afgezet tegen april dit jaar werden huizen in mei 1,1 procent duurder.

Ondanks het krappe aanbod en de flink hogere prijzen zijn vorige maand meer huizen van eigenaar gewisseld. Het aantal transacties kwam uit op 17.591, dat is 16,5 procent meer dan in mei 2023, aldus het Kadaster. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 77.721 huizen verkocht, bijna 14 procent meer dan in diezelfde maanden vorig jaar.

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen en ING hadden eerder al verwacht dat de huizenprijzen snel een nieuw record zouden aantikken. De Nederlandsche Bank (DNB) gaat uit van jaarlijkse stijgingen van zeker 4 procent tot en met 2026.