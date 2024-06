Nederland minder groot handelsland dan gedacht, ziet DNB

Nederland is een minder groot handelsland dan gedacht. Dat stelt de Nederlandsche Bank (DNB) na een grote herziening van de import- en exportcijfers. Hoewel Nederland nog steeds tot de grootste exporteurs van de wereld behoort, is er in de afgelopen jaren minder geëxporteerd dan voorspeld.

Ook blijkt Nederland minder grootschalig gebruikt te worden als tussenstation voor investeringen in andere landen door buitenlandse bedrijven. Dat wil zeggen dat buitenlandse investeringen die Nederland binnenkomen, vrijwel direct weer naar het buitenland gaan. Die zogeheten doorstroomsector is in de afgelopen jaren een stuk sterker gekrompen dan eerder voorspeld.