Nvidia sleurt techsector mee omlaag op verdeeld Wall Street

Beleggers in de technologiesector op Wall Street verzilverden maandag een deel van hun winsten nadat beurslieveling Nvidia opnieuw hard omlaag ging. Dit voedde speculaties dat het even voorbij is met de koersopmars van snelgroeiende techbedrijven. Nvidia, leverancier van AI-chips, eindigde de eerste handelsdag van de week met een 6,7 procent lagere koers. Donderdag en vrijdag ging het aandeel ook al flink omlaag.

Het aandeel is dit jaar nog altijd zo’n 140 procent in waarde gestegen en was vorige week nog even het waardevolste bedrijf ter wereld. Mede door de koersdaling van Nvidia, verloor de S&P 500-index 0,3 procent op 5447,87 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 1,1 procent tot 17.496,82 punten. De Dow-Jonesindex ging wel omhoog, met 0,7 procent tot 39.411,21 punten. De Amerikaanse beurzen schommelen nog altijd rond recordniveaus.

Naast Nvidia, gingen ook techbedrijven al Super Micro Computer (min 8,7 procent) en Qualcomm (min 5,5 procent) stevig omlaag.

Aandelen Apple gingen 0,3 procent omhoog, ondanks een dreigende boete van de Europese Commissie. Volgens de concurrentiewaakhond schendt de iPhone-maker met zijn App Store de EU-regels die de macht van grote internetplatforms moeten beteugelen. Als Apple die voorlopige conclusie niet kan weerleggen, dreigt een miljardenboete voor het techbedrijf.

Beleggers kijken deze week verder vooral uit naar een belangrijk inflatiecijfer voor de Federal Reserve, dat vrijdag verschijnt. Dat cijfer speelt een grote rol in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Ook komen pakketbezorger FedEx (plus 1,7 procent) en sportmerk Nike (onveranderd) later deze week met resultaten.

Boeing won 1,3 procent. Amerikaanse aanklagers adviseren het ministerie van Justitie dat het Boeing aanklaagt. De vliegtuigbouwer zou de voorwaarden hebben geschonden van een schikking rond twee dodelijke crashes met de geplaagde 737 MAX-toestellen, melden bronnen aan persbureau Reuters. Het ministerie van Justitie moet voor 7 juli beslissen of het Boeing zal vervolgen.