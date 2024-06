Prosus bij dalers in licht lagere AEX na resultaten

Prosus behoorde maandag tot de dalers in de AEX-index op het Damrak. De techinvesteerder behaalde in het afgelopen boekjaar voor het eerst een winst met zijn e-commerceactiviteiten, die bestaan uit een reeks van bedrijven als iFood in Brazilië en PayU in India. Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, maakt geen deel uit van de e-commercetak van Prosus.

De totale omzet van Prosus steeg met 19 procent. Analisten van investeringsbank Jefferies spraken van sterke resultaten. Het aandeel werd desondanks 0,5 procent lager gezet, mede door een koersdaling van Tencent van 1,2 procent in Hongkong.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 922,97 punten. De hoofdindex zakte vrijdag al 0,9 procent. De MidKap daalde ook 0,2 procent, tot 879,08 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,1 procent. Londen verloor 0,1 procent.

Het statistiekbureau CBS meldde verder dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal sterker is gekrompen dan eerder werd gedacht. Volgens een nieuwe raming bedroeg de krimp 0,5 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Eerder werd een krimp van 0,1 procent gemeld. De grotere krimp komt volgens het CBS vooral door een neerwaartse bijstelling van de uitvoer.

Beleggers wachten verder vooral op een belangrijk inflatiecijfer dat vrijdag uit de Verenigde Staten komt. De Amerikaanse Federal Reserve ziet dit cijfer als de belangrijkste graadmeter voor de prijsontwikkeling en dus van groot belang voor het rentebeleid van de Fed.

Naast Prosus stonden de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML in de staartgroep van de AEX, met verliezen tot 0,9 procent. Het Italiaanse investeringsbedrijf Exor en verzekeraar ASR voerden de schaarse stijgers aan, met winsten van 0,4 procent.

In de MidKap sloot vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen de rij, met een min van 1,6 procent. De aanbieder van postkluisjes InPost ging aan kop met een plus van 0,5 procent.

Envipco klom 0,8 procent. De Finse bank Nordea gaf de maker van statiegeldmachines een koopadvies.

London Tunnels kondigde aan donderdag naar de Amsterdamse beurs te gaan. Het bedrijf wil omgerekend zo’n 35 miljoen euro ophalen om een ondergronds tunnelcomplex uit de Tweede Wereldoorlog open te stellen voor toeristen.

De euro was 1,0703 dollar waard, tegen 1,0693 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 80,65 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 85,18 dollar per vat.