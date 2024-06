Recordbod van Arabisch olieconcern voor Europees chemiebedrijf

Het staatsolieconcern Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) van de Verenigde Arabische Emiraten verhoogt zijn overnamebod voor het Duitse chemiebedrijf Covestro naar 11,7 miljard euro. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Het gaat om de grootste mogelijke overname van een Europees bedrijf door een Midden-Oosterse partij.

De overnamegesprekken tussen Adnoc en het beursgenoteerde Covestro lopen al langer. Vorig jaar bood Adnoc nog 55 euro per aandeel, maar dat is nu verhoogd tot 62 euro. De investeringstopman van Adnoc zegt dat zijn bedrijf “sterk gelooft in de toekomst van de chemiesector”.

Of het daadwerkelijk tot een deal gaat komen is nog niet zeker. Woordvoerders van zowel Adnoc als Covestro willen vooralsnog niet reageren op het nieuws.

Covestro is ook actief in Nederland, met een hoofdkantoor op de Chemelot Campus in Geleen.