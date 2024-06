Vaste telefoon verdwijnt steeds meer uit Nederland

De vaste telefoon verdwijnt steeds meer uit het dagelijks leven van Nederlanders. Het aantal aansluitingen daalde in het eerste kwartaal met 0,8 procent naar 4,23 miljoen, volgens de recentste Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ook belden mensen bijna 5 procent minder via de vaste lijn. In totaal ging het nog wel om 1,16 miljard minuten.

Er werden iets meer mobiele abonnementen afgesloten, meldt de ACM ook. Het totale aantal mobiele belminuten bleef gelijk, op 9,7 miljard. Het mobiele dataverbruik steeg met 1,7 procent tot 549 miljoen gigabyte.

De marktwaakhond merkt op dat steeds minder mensen kiezen voor de ooit zo populaire combinatie van telefoon, internet en televisie bij dezelfde aanbieder. Een bundel met alleen internet en televisie is meer in trek.

Glasvezel blijft ook groeien. Meer dan 7,38 miljoen huishoudens hebben een glasvezelnetwerk voor de deur en ruim een derde daarvan heeft ook daadwerkelijk een abonnement daarvoor. Dit aantal is iets toegenomen vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar.

De introductie van glasvezel blijft in sommige delen van het land nog wel achter. In delen van Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg is er minder glasvezel beschikbaar dan elders in het land, constateert de ACM.