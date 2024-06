Vergroenen tuin steeds populairder onder Nederlanders

De helft van de ongeveer 5,5 miljoen tuinen in Nederland is bedekt met stenen, tegels en grind. Toch lijkt hier verandering in te komen, aangezien steeds meer tuineigenaren serieus overwegen om hun tuin te vergroenen door stenen en tegels te vervangen door planten, bloemen en struiken.

Bemoedigende cijfers

Uit de omzetcijfers van Tuinbranche Nederland blijkt dat deze trend aan populariteit wint. In 2023 hebben Nederlanders gezamenlijk 2,15 miljard euro uitgegeven aan tuinartikelen, een stijging van ongeveer vier procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens Frank van der Heide, directeur van Tuinbranche Nederland, komt dit deels door prijsverhogingen, maar ook door een duidelijke groei in de verkoop van bloemen en planten.

“Een recent onderzoek toont aan dat 30 procent van de 2500 ondervraagde tuinbezitters van plan is om hun tuin te vergroenen, terwijl nog eens 30 procent dit mogelijk overweegt. Dit zijn zeer bemoedigende cijfers,” aldus Van der Heide.

Klimaatverandering en de voordelen van groene tuinen

Ook het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) merkt een toenemende interesse in het vergroenen van tuinen. “Groene tuinen zijn essentieel in het licht van klimaatverandering,” zegt Noï Boesten van het IVN. “Stenen tegels kunnen ’s zomers oplopen tot 50 graden, terwijl een tuin met planten een oppervlaktewarmte van slechts 20 graden heeft. Dit helpt enorm om hittestress tegen te gaan,” verklaarde Boesten in het NOS Radio 1 Journaal.

Bovendien kan een beplante tuin beter water opnemen na hevige regenval. “Eén vierkante meter tuin kan jaarlijks wel tien badkuipen water opvangen en vasthouden, wat aanzienlijk is. Als iedereen hieraan bijdraagt, kan dit een enorme wateropslag opleveren,” voegt Boesten toe.

Meer groen in de tuin trekt ook vlinders, bijen en vogels aan. “De biodiversiteit in ons land heeft het moeilijk, met name voor insecten zoals bijen en andere bestuivers als hommels en kevers. Door je tuin te vergroenen, kun je bijdragen aan een netwerk voor deze insecten,” benadrukt Boesten.

Toenemende vraag naar vergroening

Het IVN heeft daarom tuinpakketten ontwikkeld die via gemeenten worden uitgedeeld in ruil voor tegels. “We zien ook dat steeds meer mensen onze website bezoeken om informatie te vinden over tuinvergroening,” zegt Boesten.

Tuinbranche Nederland heeft als doel om Nederland klimaatbestendiger te maken door de komende jaren tien vierkante meter per tuin te vergroenen. “Als we dit bij 5,5 miljoen tuinen realiseren, creëren we 55 miljoen vierkante meter groen, wat gelijk staat aan de oppervlakte van Park De Hoge Veluwe. Dat zou fantastisch zijn,” zegt Van der Heide.

Zomerklaar

Met de zomer in aantocht, kun je verschillende dingen doen om je tuin voor te bereiden op de warme maanden. Het kiezen van hittebestendige planten zoals lavendel, sedum en vetplanten is verstandig, omdat deze minder water nodig hebben en goed bestand zijn tegen de zomerse warmte. Daarnaast helpt het gebruik van mulch rond planten om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodemtemperatuur stabiel te houden. Schaduwrijke plekken creëren in de tuin, bijvoorbeeld met pergola’s, bomen of schaduwdoeken, is niet alleen gunstig voor de planten maar biedt ook een comfortabele plek om te ontspannen. Helemaal leuk als je LED-verlichting ophangt voor lange zomeravonden. Dat kan bijvoorbeeld met verschillende spots of met tuinverlichting. Verder is efficiënt watergebruik handig in de tuin tijdens de zomer. Een druppelirrigatiesysteem kan ervoor zorgen dat water direct naar de wortels van de planten gaat, waardoor waterverspilling wordt verminderd. Het opvangen van regenwater met regentonnen is ook een ideale oplossing voor bewatering tijdens droge periodes. Ten slotte kan het verbeteren van de bodem met compost de structuur en het vochtvasthoudend vermogen van de tuinbedden aanzienlijk verbeteren. Zo zorg je ervoor dat de tuin niet alleen mooi en groen blijft, maar dat deze ook bestand blijft tegen de zomerse hitte. Bovendien draag je dan bij aan een beter klimaat en een verhoogde biodiversiteit in de omgeving. Het vergroenen van tuinen is niet alleen een trend, maar immers ook een belangrijke stap richting een duurzamer en klimaatbestendiger Nederland.