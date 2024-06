Aandacht voor chipbedrijven op Damrak na koersval Nvidia

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de chipbedrijven. Besi, ASML en ASMI leverden maandag al tot 2,7 procent in, na een zwaar koersverlies voor Nvidia. De verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) was vorige week nog kortstondig het waardevolste bedrijf ter wereld, maar heeft in de laatste drie handelsdagen zo’n 13 procent aan waarde verloren. Nvidia zag daarmee ongeveer 430 miljard dollar (ruim 400 miljard euro) aan marktwaarde verdampen.

De rally in de tech- en chipsector, die werd aangedreven door de hoge verwachtingen rond de toekomst van AI, lijkt daarmee wat stoom te verliezen. De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq sloot maandag 1,1 procent lager doordat beleggers wat winst namen. Ondanks de recente stevige koersdaling staat het aandeel Nvidia voor dit jaar nog altijd zo’n 140 procent in de plus.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. De hoofdindex sloot maandag nipt hoger ondanks de koersverliezen in de chipsector. De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omhoog. De techbedrijven in de regio stonden wel onder druk na de verliesbeurt van de Nasdaq. De Nikkei in Tokio steeg 1 procent. In Hongkong klom de Hang Seng-index 0,5 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,1 procent.

Op het Damrak gaf Ebusco een omzetalarm. De fabrikant van elektrische bussen stelt dat de maatregelen die in de afgelopen twaalf maanden zijn genomen om de prestaties te verbeteren vruchten beginnen af te werpen, maar nog onvoldoende zijn om de omzetdoelstelling te behalen. Ebusco mikte voor dit jaar op een omzet van meer dan 325 miljoen euro, maar laat deze doelstelling nu los. Ook wil het bedrijf aanvullende maatregelen nemen om kosten te besparen. Ebusco kampte onder meer met verstoringen in de toeleveringsketen, materiaaltekorten en een lagere productie.

Aegon kondigde nieuwe plannen aan voor zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Zo wil de verzekeraar de overgang van Aegon UK naar een digitaal spaar- en pensioenplatform versnellen. De plannen moeten resulteren in een groei van het beheerd vermogen en een verbetering van het operationele resultaat in het Verenigd Koninkrijk.

De euro was 1,0739 dollar waard, tegen 1,0724 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 81,70 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 86,08 dollar per vat.