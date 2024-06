AI-chipbedrijf Nvidia herstelt op Wall Street na koersval

De beurskoers van Nvidia wist zich dinsdag wat te herstellen op de aandelenbeurzen in New York. De verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) kelderde in de laatste drie handelsdagen zo’n 13 procent en zag daarmee ongeveer 430 miljard dollar (ruim 400 miljard euro) aan marktwaarde verdampen. Vorige week was Nvidia nog kortstondig het waardevolste bedrijf ter wereld door de hoge verwachtingen rond de toekomst van AI.

Veel beleggers lijken die mijlpaal te hebben aangegrepen om wat winst te nemen in het aandeel, dat dit jaar al zo’n 140 procent in waarde is gestegen. Nvidia veerde nu 2,8 procent op, na een verlies van bijna 7 procent een dag eerder.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 39.354 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 5455 punten. De Nasdaq klom 0,5 procent tot 17.587 punten. De techgraadmeter verloor maandag 1,1 procent en leed daarmee het grootste dagverlies sinds april. Dat kwam vooral door de forse koersdaling van Nvidia.

Het aandeel Spirit AeroSystems verloor 5,3 procent tot 31,34 dollar. Volgens persbureau Bloomberg heeft vliegtuigbouwer Boeing een bod gedaan van 35 dollar per aandeel van de leverancier van vliegtuigonderdelen. Boeing (min 0,9 procent) zou de overname van zijn voormalige dochteronderneming voornamelijk willen betalen in aandelen, terwijl eerder nog werd gesproken over een bod in contanten.

Microsoft steeg 0,1 procent. Het techconcern heeft volgens de Europese Commissie de mededingingsregels geschonden door de chat- en video-app Teams te bundelen met het Office-pakket, dat gebruikers toegang geeft tot diensten als Word en Excel. Concurrenten als Slack die vergelijkbare diensten aanboden klaagden daarop dat Teams een oneerlijk voordeel had doordat het was gebundeld met andere Microsoft-diensten. Als Microsoft de bezwaren van Brussel niet kan wegnemen, dreigen hoge boetes.

SolarEdge Technologies kelderde ruim 17 procent. Het zonne-energiebedrijf kondigde aan 300 miljoen dollar te willen ophalen met de uitgifte van obligaties, die kunnen worden omgezet in aandelen. Walt Disney steeg 0,9 procent. Het entertainmentconcern werd door zakenbank Goldman Sachs op de kooplijst gezet. Pakketbezorger FedEx, die na de slotbel in New York met cijfers komt, zakte 0,9 procent.

De euro was 1,0702 dollar waard, tegen 1,0724 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 81,36 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper, op 85,70 dollar per vat.