Bestedingen Nederlanders in Chinese webshops bijna verdubbeld

Nederlanders gaven begin dit jaar ruim 100 miljoen euro uit in webshops uit China. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, constateert marktonderzoeksbureau GfK na onderzoek in samenwerking met PostNL en Betaalvereniging Nederland. Daaruit komt naar voren dat consumenten vaker dan gemiddeld vrouw waren en meer geld uitgaven aan bijvoorbeeld kleding en spulletjes voor in huis.

Het hogere bestelbedrag is volgens GfK de voornaamste reden voor de stijging. Daarmee zitten de bestedingen in China in de maanden januari tot en met maart bovendien al op een derde van het totaal over heel 2023. Algemeen directeur Marlene ten Ham van Thuiswinkel.org spreekt dan ook van een “bijzonder sterke stijging”. Die brancheorganisatie was samen met kennisplatform Retail Insiders opdrachtgever voor het onderzoek.

Ten Ham merkt dat consumenten zich vooral laten verleiden door de lagere prijzen. Maar die lijken volgens haar niet altijd volgens de regels tot stand te komen. “We zien dat een aantal bedrijven zich niet houdt aan belangrijke wetgeving op het gebied van oneerlijke handelspraktijken, douaneregels, duurzaamheid, privacy en productveiligheid. Deze bedrijven kunnen mede hierdoor hun prijzen lager houden.”

Een bekende Chinese webwinkel is bijvoorbeeld Temu. Sinds de lancering in september 2022 groeide de webshop uit tot een van de populairste ter wereld. Zo realiseerde moederbedrijf Pinduoduo in het eerste kwartaal van dit jaar 246 procent meer winst dan in dezelfde periode in 2023. Temu ligt echter zwaar onder vuur van consumentenorganisaties. In april openden toezichthouders in Zuid-Korea een onderzoek naar Temu op verdenking van oneerlijke praktijken.

Nederlandse consumenten gaven online in totaal ruim 9 miljard euro uit in het eerste kwartaal van dit jaar, 3 procent meer dan een jaar eerder. Daarvan werd 1,1 miljard euro uitgegeven in webshops buiten Nederland, goed voor 9,9 miljoen aankopen. In Nederland werden in de eerste maanden van dit jaar ruim 75 miljoen aankopen gedaan.