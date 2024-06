Centrale bank voor centrale banken waarschuwt voor grote impact AI

Centrale banken moeten zich voorbereiden op een grote impact van kunstmatige intelligentie (AI) op de economie en het financiële systeem. Daarop dringen onderzoekers van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) aan.

“De snelle opmars van AI vereist dat centrale banken de nieuwe technologie omarmen”, betoogt het Bazelse instituut, dat ook wel bekendstaat als de centrale bank voor centrale banken, bij de presentatie van een nieuw rapport.

Volgens de BIS moet de impact van AI niet worden onderschat. De technologie stelt bedrijven in de toekomst waarschijnlijk in staat om veel sneller hun prijzen aan te passen als reactie op economische veranderingen.

Dat laatste kan van invloed zijn op de inflatie, die centrale banken in toom proberen te houden. De onderzoekers houden ook rekening met gevolgen voor de arbeidsmarkt. Door AI kunnen banen overbodig worden, maar ontstaan ook nieuwe banen.

In de financiële sector kan AI daarnaast helpen met efficiënter werken en de kosten voor betalingen, leningen, verzekeringen en vermogensbeheer verlagen, aldus het rapport. Tegelijk brengt AI risico’s met zich mee. De BIS oppert dat er mogelijk meer geavanceerde cyberaanvallen komen.

De beste manier om op dit alles in te spelen is volgens de onderzoekers om als centrale bank zelf ook volop gebruik te maken van AI. Met de technologie zouden ze zelf ook veel sneller gegevens kunnen vergaren en analyseren, op basis waarvan ze dan de economie kunnen bijsturen.

Het toegenomen belang van data als hoeksteen van de AI-revolutie versterkt volgens de BIS ook de behoefte aan samenwerking tussen centrale banken. Verder is het zaak dat beleidsmakers bij centrale banken zich bewust zijn van de mogelijke impact van AI en hier rekening mee houden.

De BIS werd in 1930 opgericht om Duitse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog te regelen. Later is de BIS zich meer gaan richten op het met elkaar in lijn brengen van het beleid van de vele centrale banken in de wereld.