Chinese premier haalt uit naar heffingen op elektrische auto’s

De Chinese premier Li Qiang heeft uitgehaald naar de hoge importheffingen die de Europese Unie wil opleggen op Chinese elektrische auto’s en de beschuldigingen dat Beijing Chinese auto- en batterijbedrijven helpt met oneerlijke staatssteun. Volgens Li voorziet China juist in een grote binnenlandse vraag en wordt ook het wereldwijde aanbod versterkt door Chinese elektrische auto’s, batterijen en ook zonnepanelen.

Li zei dit in een speech op het World Economic Forum (WEF) in de Chinese havenstad Dalian. De premier stelt dat de opkomst van China met dat soort technologieën is te danken aan “eigen unieke voordelen”. Zo zorgt aanhoudende schaalvergroting voor lagere kosten voor innovatie en dat is volgens Li de belangrijkste bron van de sterke concurrentiepositie van China met “nieuwe industrieën”.

Brussel beticht China ervan de Europese markt te overspoelen met goedkope elektrische auto’s waardoor Europese fabrikanten worden benadeeld. Volgens de EU heeft China met staatssteun gezorgd voor overcapaciteit bij de productie van elektrische auto’s. Daarom is de EU van plan fors hogere importheffingen op te leggen. China heeft gedreigd met tegenmaatregelen.