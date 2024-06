Deurnese bussenbouwer Ebusco wil kosten verder verlagen

De fabrikant van elektrische bussen Ebusco wil verdere kostenbesparingen doorvoeren. Het bedrijf uit Deurne voerde onlangs een reorganisatie door en begon meer gebruik te maken van externe producenten. Dat moest voor kostenvoordelen en voorspelbaardere levertijden zorgen, maar nu waarschuwt Ebusco voor tegenvallende resultaten.

Zo meldt het beursgenoteerde bedrijf dat eerdere verwachtingen over de omzet en winst te optimistisch zijn gebleken. Anders dan Ebusco in maart voorspelde, zal het waarschijnlijk niet lukken om een omzet boven de 325 miljoen euro te halen in combinatie met een positief bedrijfsresultaat.

De bussenbouwer stelt dat de nieuwe strategie “de juiste keuze” was, maar opstartproblemen bij de uitbesteding van productiewerkzaamheden zorgen voor vertraging. Ook op de productielocatie van Ebusco in Deurne zijn er problemen bij de afwerking van de bussen. De bedrijfstop gaat nu op zoek naar “additionele kostenbesparingen” die bovenop eerdere ingrepen komen.

De “ineffici├źnties” hebben volgens een woordvoerder te maken met een periode van overlap tussen orders waarvoor Ebusco aanvankelijk zelf wilde bouwen, en orders die externe fabrikanten kunnen vervullen. Ook hebben die contractproducenten tijd nodig om ingewerkt te worden.

Het is nog niet duidelijk waar Ebusco extra zal besparen, waardoor het ook nog niet duidelijk is of de ingreep banen gaat kosten. Begin dit jaar werd bekend dat het bedrijf tientallen banen zou schrappen. Dat had ermee te maken dat Ebusco de inzet van flexibele arbeidskrachten voor de productie afschaalde.