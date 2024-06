Eneco verwacht minder vraag naar energie en let op kosten

Energieconcern Eneco moet extra op de uitgaven letten. De leverancier van gas en elektriciteit aan ongeveer 5,2 miljoen klanten behaalde het afgelopen boekjaar nog wel een hogere winst, maar de komende jaren zal het energieverbruik lager zijn terwijl de kosten zullen stijgen. Het bedrijf huurt daarom minder externe arbeidskrachten in en kijkt kritischer naar welke investeringen aantrekkelijk genoeg zijn.

“We hebben een tijd van enorme inflatie achter de rug. Je kunt dat niet allemaal doorprijzen naar de markt, dus nu is het moment aangekomen dat we ook op onze kosten moeten letten”, zegt topman As Tempelman in een toelichting op de jaarcijfers.

Financieel topvrouw Jeanine Tijhaar zei zich “best zorgen” te maken over de kosten bij Eneco, die het afgelopen gebroken boekjaar met 100 miljoen euro stegen in vergelijking met een jaar eerder. Tegelijkertijd daalde de omzet uit de verkoop van energie en energiediensten in een jaar tijd met 2,6 miljard euro tot 8,2 miljard euro. Dat komt vooral doordat huishoudens en bedrijven sinds de energiecrisis structureel minder gas verbruiken en tarieven ook zijn gedaald.

Dat Eneco toch een ongeveer 35 procent hogere winst boekte van 368 miljoen, had voor een groot deel te maken met een eenmalige meevaller. Het energieconcern verdiende namelijk 81 miljoen euro aan de verkoop van een belang in het windpark Hollandse Kust West.