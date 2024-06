EU zegt Microsoft de wacht aan om koppelverkoop Teams

Microsoft misbruikt zijn dominante positie om de chat- en videovergaderingssoftware Teams te slijten. Daarmee schendt het Amerikaanse bedrijf Europese regels, is de voorlopige conclusie van de Europese Commissie. Als Microsoft de bezwaren niet kan wegnemen, dreigen hoge boetes.

Microsoft bundelde Teams met zijn veelgebruikte kantoorsoftwarepakketten met Word, Excel en Outlook. Klanten konden niet kiezen voor pakketten zonder Teams. Microsofts Office-software werkt ook vaak moeilijk samen met chat- en vergaderdiensten van andere makers. Zo drukte het bedrijf concurrenten weg, oordeelt de Europese Commissie.

Microsoft kondigde vorig jaar aan Teams uit de Microsoft 365 en Office 365-pakketten in de EU te halen en later wereldwijd. Maar dat is voor de commissie niet genoeg, onder meer omdat Teams soms alsnog wordt meegeleverd. “Meer wijzigingen in Microsofts gedrag zijn nodig om de concurrentie te herstellen.”

Teams werd sinds 2017 standaard meegeleverd met Microsofts kantoorsoftware. De app nam een grote vlucht tijdens de coronapandemie, toen mensen alleen nog via videoverbinding konden afspreken.