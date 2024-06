Extra kosten zonnepaneelklant zorgen niet voor uitstroom bij Eneco

Eneco heeft geen massale uittocht van klanten met zonnepanelen meegemaakt na de invoering van extra kosten voor het terugleveren van zonnestroom aan het stroomnet. Doordat vrijwel alle energieleveranciers dit soort kosten introduceren, blijven veel zonnepaneelbezitters bij de energieleverancier, zei topman As Tempelman in een toelichting op het jaarverslag.

Energieleveranciers maken kosten door klanten met zonnepanelen door de salderingsregeling, die het mogelijk maakt om teveel opgewerkte stroom die zonnepanelen leveren aan het elektriciteitsnet af te trekken van het eigen verbruik op andere momenten in het jaar. Op zonnige momenten krijgt een bedrijf als Eneco daardoor veel stroom geleverd, terwijl de prijzen daarvoor laag zijn. Dat moet het bedrijf compenseren met stroom die klanten gebruiken als de vraag hoog is en dus ook de prijzen hoog zijn. Hierdoor zijn veel energiebedrijven, waaronder Eneco, ertoe overgegaan om klanten met zonnepanelen extra te laten betalen.

“Je zag een algehele beweging op de markt in dezelfde richting. De uitstroom van klanten met zonnepanelen viel heel erg mee. Er waren wel degelijk klanten die deze stap hebben gemaakt, maar de Nederlandse klant is slim genoeg om te bedenken dat andere partijen dezelfde stap maken”, zei Tempelman.

Waar de Eerste Kamer eerder dit jaar een geleidelijke afschaffing van de regeling blokkeerde, kondigde de beoogde regeringscoalitie van PVV, VVD, BBB en NSC aan dat die in 2027 alsnog verdwijnt. Tempelman zegt “alle perspectieven” te begrijpen in de discussie over de salderingsregeling, die bedacht was om het gebruik van zonnepanelen op daken van woningen aan te jagen. Hij wijst er tegelijkertijd op dat dankzij hogere kosten voor zonnepaneelbezitters de tarieven lager uitvallen voor andere klanten.

Waar Eneco wel een grote verschuiving zag, was de overstap van klanten naar een vast contract. In 2022 schoten door de Russische inval in Oekraïne de energieprijzen zo snel omhoog dat het bedrijf geen vaste contracten aanbood. Maar nadat de prijzen minder hevig schommelden, was het wel mogelijk om zo’n contract af te sluiten bij Eneco. “We hebben gezien dat klanten op grote schaal zijn overgestapt op vaste contracten. Meer dan de helft zit nu op vast”, aldus Tempelman. De vraag naar de onlangs geïntroduceerde dynamische contracten, waarbij de tarieven vrijwel direct meebewegen met stijgingen en dalingen op de energiemarkten, is vooralsnog niet erg groot.