Ford roept ruim half miljoen F-150 pick-uptrucks terug in VS

Autoproducent Ford Motor roept in de Verenigde Staten meer dan een half miljoen F-150 pick-uptrucks terug vanwege een computerprobleem. Door dit euvel kan de auto onverwacht uit zichzelf terugschakelen naar de eerste versnelling. Dit kan ertoe leiden dat een bestuurder de controle over het voertuig verliest, met mogelijk een ongeluk als gevolg, waarschuwt de National Highway Traffic Safety Administration.

De terugroepactie geldt voor 552.188 F-150 pick-uptrucks uit modeljaar 2014. Een regelmodule, de zogeheten PCM, veroorzaakt het probleem. De Amerikaanse toezichthouder heeft eigenaren van de betrokken voertuigen dringend aangeraden hun voertuig voor reparatie naar een Forddealer te brengen.

Of de F-150’s ook in andere werelddelen terug moeten naar de garage is nog niet bekend. Voor zover bekend hebben zich geen ongelukken voorgedaan door de storing.