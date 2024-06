Gunstig voorjaarsweer stuwt verkopen bouwmarktketen Hornbach

Bouwmarktketen Hornbach heeft afgelopen kwartaal geprofiteerd van relatief goed voorjaarsweer. Daardoor wist de onderneming, met onder andere achttien bouwmarkten in Nederland, meer aan planten en tuinproducten te verkopen. Ook kwamen er meer klanten over de vloer dan in dezelfde periode in 2023.

“We zijn het misschien allemaal vergeten, maar de maanden maart en april waren zo slecht nog niet”, zegt algemeen directeur Evert de Goede van Hornbach in Nederland over het weer in de afgelopen tijd. “Zeker niet vergeleken met 2023, toen de regen en kou zorgden voor een matige start van het boekjaar. Dit jaar zijn we beter van start gegaan.”

Bij Hornbach liep het eerste kwartaal van 1 maart tot en met 31 mei. In die periode steeg de omzet in alle landen waar het bedrijf actief is met bijna 2 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 1,8 miljard euro. Specifieke cijfers over de Nederlandse markt geeft het bedrijf niet. Maar volgens Hornbach had Nederland een “bovengemiddeld aandeel” in de genoemde omzetcijfers.

De onderneming meldt daarnaast een stevige groei van het resultaat. De brutowinst lag meer dan 7 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, op ruim 639 miljoen euro.

Het Duitse familiebedrijf verwacht dat de omzet in het lopende boekjaar als geheel licht zal toenemen. Wat betreft de winstverwachting is de onderneming voorzichtiger. De winst zal waarschijnlijk op of net boven het niveau van het afgelopen boekjaar uitkomen.