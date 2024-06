LTO: problemen spinazieteelt voorlopig niet verholpen

De problemen met de spinazieteelt in Nederland zijn voorlopig niet opgelost, waardoor veel spinazieschappen in de supermarkten leeg blijven. “We hebben een paar dagen mooi weer, maar binnenkort staat er gewoon weer elke dag regen op de planning. Dus onze verwachting is dat de problemen de komende tijd nog zeker niet voorbij zijn”, zegt Evelien Drenth, sectorspecialist akkerbouw bij LTO Nederland.

Door de overvloedige regen van de afgelopen tijd is er al weken een spinazietekort. Door de extreme neerslag mislukten veel oogsten, omdat bladgroenten slecht groeien en verrotten in de natte grond. Ook was het voor boeren niet mogelijk om te oogsten op de akkervelden die in modderpoelen waren veranderd.

Volgens de weersverwachting gaat het na deze week weer veel regenen en dat belooft niet veel goeds voor de oogst de komende maanden, zegt Drenth.

Volgens Albert Heijn, de grootste supermarktketen in Nederland, was verse spinazie vorige week en twee weken geleden beperkt beschikbaar in heel Nederland. “Momenteel is het wel een stuk verbeterd ten opzichte van één à twee weken geleden. Ook is er diepvriesspinazie beschikbaar”, zegt een woordvoerster. Volgens haar verschillen de problemen per regio. “Telers in Limburg bijvoorbeeld hebben er minder last van dan elders in het land.”

Met de spinazieoogst in Nederland gaat het al langer slecht. Volgens cijfers van statistiekbureau CBS noteerde 2023 de laagste spinazieoogst per hectare ooit, met slechts 15.319 kilogram per hectare. Dat betekent een daling van 17 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Al drie jaar laat die oogst per hectare een dalende lijn zien.

LTO weet niet de exacte oorzaak hiervan. “Er kunnen meerdere redenen voor zijn, bijvoorbeeld dat bepaalde vraagmarkten zijn weggevallen, het kan met prijzen te maken hebben, met toenemende risico’s zoals ziekte en plaag, of door weersextremen”, zegt Drenth.