Novo Nordisk steekt miljarden in uitbreiding medicijnproductie

De Deense medicijnfabrikant Novo Nordisk steekt meer dan 4 miljard dollar in een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten. De uitbreiding moet helpen om nog meer van zijn diabetes- en obesitasmedicijnen Wegovy en Ozempic te kunnen maken.

Sinds beroemdheden als Kim Kardashian en Elon Musk Wegovy en Ozempic op sociale media aanprezen als afslankmiddel, kan Novo Nordisk nauwelijks aan de vraag voldoen. Beide medicijnen worden massaal gebruikt als afslankmiddel en dankzij de sterke vraag is de onderneming in korte tijd uitgegroeid tot het waardevolste beursbedrijf van Europa. Eerder kondigde Novo Nordisk al andere miljardeninvesteringen aan om de productie te vergroten.

Maar er is de laatste tijd ook veel kritiek op de kosten van zijn medicijnen in de Verenigde Staten, omdat die in dat land hoger zouden liggen dan elders. Dit terwijl bijna driekwart van de volwassenen in de VS kampt met een vorm van overgewicht of obesitas. Daarmee is het land de grootste markt voor medicijnen als Wegovy. Topman Lars Fruergaard Jørgensen van Novo Nordisk zal over deze kwestie in september voor een Amerikaanse senaatscommissie getuigen.