Nvidia herstelt eerder koersverlies, beursgraadmeters liften mee

Nvidia boekte dinsdag een flinke koerswinst op de aandelenbeurzen in New York. Het AI-chipbedrijf was de afgelopen dagen juist een verliezer op Wall Street, nadat het vorige week nog kort het waardevolste bedrijf ter wereld was. Veel beleggers leken daarna wat winst te nemen in het bedrijf, dat dit jaar al zo’n 140 procent meer waard is geworden. Het aandeel noteerde 6,8 procent hoger en maakte daarmee een deel van het verlies van een dag eerder goed.

Nvidia trok ook de brede S&P 500-index en techgraadmeter Nasdaq mee in het herstel, die respectievelijk met 0,4 procent en 1,2 procent stegen tot 5469,30 punten en 17.717,66 punten. De Dow-Jonesindex noteerde bij het slot van de handelsdag bijna 0,8 procent lager op 39.112,16 punten.

Ook cruisemaatschappijen stonden in de belangstelling nadat Carnival de winstverwachting voor het hele jaar had verhoogd. Rederijen zien een sterke vraag naar cruisereizen en eerder dit jaar verhoogde branchegenoot Norwegian Cruise Line de winstverwachting ook al. Carnival werd 8,7 procent hoger gezet. Sectorgenoten Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean Cruises liftten mee met plussen tot 5,1 procent.

Tesla steeg 2,6 procent, ondanks een terugroepactie van de fabrikant van elektrische auto’s. Die heeft betrekking op ruim 11.000 Cybertrucks in de Verenigde Staten om onder meer defecte ruitenwisseronderdelen. Het is niet de eerste keer dat auto’s van het futuristische Tesla-model worden teruggeroepen. Dat gebeurde in april ook al, om problemen met de gaspedalen te verhelpen.

SolarEdge Technologies, dat kort na de opening van de beurzen al fors lager werd gezet, vergrootte dat koersverlies gedurende de handelsdag verder tot een min van ruim 20 procent. Het zonne-energiebedrijf kondigde aan 300 miljoen dollar te willen ophalen met de uitgifte van obligaties, die kunnen worden omgezet in aandelen.

Paramount zakte 1,7 procent. De Hollywoodstudio voert gesprekken met potentiële internationale streamingpartners, meldt persbureau Bloomberg. Een samenwerking zou de streamingservices van het bedrijf winstgevend kunnen maken, volgens mede-topman Chris McCarthy. Nike verloor 2,5 procent. Donderdag maakt het sportmerk de resultaten over het afgelopen boekjaar bekend.

De euro was 1,0714 dollar waard, tegen 1,0706 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 80,78 dollar. Brentolie daalde 1,2 procent in prijs tot 84,94 dollar per vat.