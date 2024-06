Ticketprijzen Lufthansa verder omhoog door milieuheffing

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa gaat vliegtickets tot 72 euro duurder maken met een milieutoeslag. Eerder maakte Air France-KLM zijn tickets al duurder vanwege het milieu. Luchtvaartmaatschappijen worstelen om de kosten van nieuwe EU-regels voor het verminderen van uitstoot te dekken.

Hoeveel de tickets bij Lufthansa precies duurder worden, hangt af van de bestemming. Sommige verhogingen gaan woensdag al in. Luchtvaartconcerns waarschuwen al jaren dat regels die hen verplicht duurzamere vliegtuigbrandstof te gebruiken, de kosten zullen opdrijven. De ticketprijzen zijn na corona al een stuk duurder geworden, omdat er ineens veel vraag naar vliegreizen was.

Volgens Lufthansa zal de toeslag “een deel van de gestaag stijgende extra kosten als gevolg van wettelijke milieueisen” dekken.

Brussel heeft regels ingevoerd die brandstofleveranciers verplichten om ervoor te zorgen dat 2 procent van de brandstof op EU-luchthavens tegen 2025 duurzame vliegtuigbrandstof is, ofwel sustainable aviation fuel (SAF). In 2030 moet dit 6 procent zijn en in 2050 zelfs 70 procent.

Carsten Spohr, topman van Lufthansa, waarschuwde vorig jaar dat de EU-doelstellingen moeilijk haalbaar zijn. Hij denkt dat de hogere kosten zullen worden doorberekend aan de klanten. Luchtvaartmaatschappijen moeten in de toekomst ook meer gaan betalen voor de CO2-uitstoot van hun toestellen.