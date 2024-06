Van Weyenberg: snel na zomer besluit over TenneT

Demissionair minister Steven van Weyenberg (Financiën) verwacht “snel na de zomer” een besluit over de financiering van TenneT, nu de verkoop van de Duitse tak van de stroomnetbeheerder is afgeketst. Dat is althans de planning op het ministerie, zei hij tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer. Het is aan het nieuwe kabinet om een oplossing te kiezen.

Het kabinet en TenneT hebben lang onderhandeld met de Duitse overheid over een verkoop van TenneT Duitsland. Vorige week werd evenwel duidelijk dat Duitsland daarvoor het geld niet heeft. Omdat de onderhandelingen al langer stroef verliepen, liet Van Weyenberg eerder al alternatieven in kaart brengen. Die scenario’s worden nu verder uitgewerkt.

Van Weyenberg ziet nog twee mogelijke routes om te zorgen dat TenneT voldoende kapitaal heeft om te blijven investeren in het elektriciteitsnet in Nederland én Duitsland: een kapitaalinjectie door de Nederlandse overheid, of een (gedeeltelijke) verkoop of beursgang van de Duitse tak. De gevolgen voor de schatkist zijn afhankelijk van het gekozen scenario, aldus de minister.

Duidelijk is al wel dat de mislukking van de verkoop aan Duitsland dit jaar een tegenvaller oplevert van 1,6 miljard euro. Nederland stak dat bedrag eerder in TenneT en rekende erop dat dit jaar terug te krijgen.

Gezien de onzekerheid rond de deal met Duitsland stelde Van Weyenberg in januari 25 miljard euro aan leningen beschikbaar die TenneT kan gebruiken voor investeringen in het stroomnet. Dat geld is bedoeld als overbrugging voor 2024 en 2025, maar daarna is vrijwel zeker nog veel meer geld nodig.