Volkswagen gaat flink investeren in Rivian en samenwerking aan

Volkswagen wil gaan samenwerken met de Amerikaanse elektrische autofabrikant Rivian. Het Duitse autoconcern wil in eerste instantie 1 miljard dollar investeren in Rivian, om samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologie voor elektrische auto’s. Op termijn kunnen de investeringen oplopen tot in totaal 5 miljard dollar.

Het is de bedoeling dat zowel Volkswagen als Rivian profiteren van de samenwerking. Daarvoor tuigen de twee fabrikanten samen een bedrijf op. “De samenwerking zal naar verwachting de ontwikkeling van software voor Rivian en Volkswagen Group versnellen”, melden de bedrijven in een verklaring. Rivian lijdt al langere tijd verlies en schrapte in februari nog honderden banen.

Volkswagen en Rivian stellen verder in de tweede helft van dit decennium de eerste auto’s op de markt te willen brengen die uitgerust zijn met de nieuwe technologie.