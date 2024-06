Woonbond: senaat kiest met aannemen huurwet terecht voor huurder

De Eerste Kamer stelt het belang van huurders en woningzoekenden terecht boven dat van verhuurders door de wet aan te nemen die de huren in de middensector en de sociale huursector omlaag moet brengen. Dit vindt de Woonbond, de belangenbehartiger voor huurders.

Het aannemen van de Wet betaalbare huur, die op 1 juli al ingaat, is volgens de Woonbond “een groot succes” voor huurders. “De huurprijzen in de vrije sector zijn compleet losgezongen van de kwaliteit en te vaak wordt huurders het vel over de oren getrokken. Het is goed dat hier nu wat tegen wordt gedaan”, zegt directeur Zeno Winkels.

Met de wet wordt het puntenstelsel uitgebreid dat de maximale huur bepaalt. Straks mogen verhuurders voor huizen tot en met 186 punten, wat overeenkomt met ongeveer 1100 euro per maand, geen torenhoge huren meer vragen bij nieuwe contracten. De Woonbond noemt dit “een trendbreuk na de jarenlange afbraak van de huurprijsbescherming”.