Zweedse metaalbond daagt Tesla voor rechter

De Zweedse metaalvakbond IF Metall begint een rechtszaak tegen Tesla, omdat het Amerikaanse autoconcern geen informatie wil prijsgeven over zijn financiële toestand. Tesla-personeel voert al maanden actie in Zweden wat inmiddels is uitgegroeid tot een groter conflict.

Volgens de vakbond schrijft de Zweedse wet voor dat bedrijven vakbonden regelmatig informatie moeten verschaffen over hun financiële situatie. Werkgevers die geen collectieve overeenkomst hebben ondertekend, zoals Tesla, moeten vakbonden informeren die leden hebben die voor hen werken. Eén Zweedse werkplaats van Tesla heeft die informatie niet gegeven.

De kwestie sleept zich al maanden voort. Eind oktober lanceerde IF Metall een staking tegen Tesla, omdat het concern van Elon Musk weigerde een collectieve loonovereenkomst te tekenen. Zo’n 130 Tesla-monteurs legden in eerste instantie het werk neer.

Dat breidde zich later uit tot tal van andere mensen, onder wie vuilnismannen, havenarbeiders en schoonmakers, die zich solidair hebben getoond door geen Tesla-gerelateerde zaken meer af te handelen. Het conflict verspreidde zich zelfs naar aangrenzende Scandinavische landen.

Zij willen allemaal het Zweedse arbeidsmodel beschermen, dat lonen en arbeidsomstandigheden garandeert. Hoewel veel van de Tesla-werknemers in Zweden lid zijn van een vakbond, kunnen zij niet profiteren van de collectieve arbeidsovereenkomsten tenzij Tesla die ondertekent.