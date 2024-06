Aedes: huren woningcorporaties stijgen gemiddeld 5,1 procent

De huren van woningen van woningcorporaties gaan op 1 juli gemiddeld met 5,1 procent omhoog, meldt de vereniging van woningcorporaties Aedes. De prijsstijging ligt net iets onder de wettelijk toegestane huurverhoging van 5,3 procent. Volgens de vereniging stijgen de huren gemiddeld 0,7 procent minder dan de gemiddelde loonstijging van 5,8 procent in 2023.

Dat de huren minder omhoog gaan dan de lonen en uitkeringen is vastgelegd in Nationale Prestatieafspraken. Die afspraak zorgt ervoor dat de meeste huurders relatief gezien een kleiner deel van hun inkomen kwijt zijn aan huur. Volgens voorzitter Martin van Rijn van Aedes heeft de corporatiesector de afgelopen jaren veel gedaan om huren betaalbaar te houden. Zo lag de gemiddelde huurverhoging in 2023 op slechts 0,1 procent omdat 600.000 huishoudens een flinke huurverlaging van gemiddeld 58 euro per maand kregen.

“We willen de woon- én de energiecrisis blijven aanpakken en doorgaan met zo snel mogelijk verduurzamen van woningen én bouwen van nieuwbouwwoningen. Zonder deze huurverhoging kan dat eenvoudigweg niet”, aldus Van Rijn. Minder of geen huurverhoging betekent volgens de voorzitter minder verduurzamen en minder nieuwe woningen voor mensen op wachtlijsten. Als corporaties de huren dit jaar bijvoorbeeld 1 procent minder zouden verhogen, dan betekent dit volgens hem dat er de komende jaren 20.000 minder sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden.

Iets meer dan de helft van de corporaties past in 2024 de inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Vorig jaar deed 45 procent dat. Twee van de tien corporaties doen dat alleen voor de hoogste inkomens. De gemiddelde inkomensafhankelijke huurverhoging voor de hoge middeninkomens is 47 euro en 80 euro voor de hoge inkomens.

Veel corporaties baseren de streefhuur daarbij op een percentage van de maximaal toegestane huur volgens het woningwaarderingsstelsel. Voor de corporaties die hiervoor kiezen is dat percentage voor bestaande woningen gemiddeld 75 procent en voor nieuwe woningen 77 procent. De gemiddelde huur van een corporatiewoning was eind vorig jaar 582 euro per maand, ofwel 63 procent van de maximale huur.