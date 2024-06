Alfen verliest bijna helft van beurswaarde op lager Damrak

Alfen heeft woensdag bijna de helft van zijn beurswaarde op het Damrak verloren. De maker van laadpalen en andere systemen voor het stroomnet kelderde aan het begin van de handelsdag al met meer dan een derde en eindigde 46,8 procent in de min.

De fabrikant uit Almere verlaagde de verwachte omzet en winstmarge voor dit jaar. Het winst- en omzetalarm komt door zwakkere marktomstandigheden dan gedacht. De verkoop van laadpalen valt tegen omdat in Europa minder elektrische auto’s worden verkocht. Ook zijn veel grote deals voor energieopslagsystemen uitgesteld die dit kwartaal zouden worden getekend. Alfen denkt een omzet 485 miljoen tot 520 miljoen euro te halen. Eerder werd gerekend op 590 miljoen tot 660 miljoen euro.

De MidKap kwam 2,6 procent lager uit op 858,78 punten, vooral door het koersverlies van Alfen. De AEX eindigde 0,4 procent lager op 923,13 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stonden tot 0,7 procent in de min.

Ook Ebusco verloor met 22,7 procent flink op de Amsterdamse beurs. De fabrikant van elektrische bussen eindigde een dag eerder al 8 procent lager nadat het bedrijf uit Deurne een omzetalarm had afgegeven. Maatregelen die Ebusco de afgelopen twaalf maanden nam om de prestaties te verbeteren, beginnen volgens het bedrijf wel vruchten af te werpen, maar zijn nog niet genoeg om de omzetdoelstelling te halen.

Atos kwam 6,7 procent in de min. De beoogde redder van het Franse IT-concern heeft zich teruggetrokken uit de overname van grote delen van het bedrijf. Onlangs presenteerde een groep bedrijven onder leiding van consultancyfirma Onepoint zich als investeerder in Atos, dat moeite heeft om zijn hoge schulden af te betalen.

Shell daalde 0,8 procent. Het olie- en gasbedrijf maakte bekend door te gaan met een CO2-afvangproject in Canada, waarmee Shell jaarlijks ongeveer 650.000 ton CO2 zou kunnen afvangen uit een van zijn productielocaties. Daarbij hoort ook het bouwen van ondergrondse opslagruimte.

Philips was in de AEX een van de weinige stijgers. Uit een melding bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC bleek dat het Italiaanse investeringsbedrijf Exor zijn belang in het zorgtechnologiebedrijf verder heeft uitgebreid. Het aandeel eindigde 1,2 procent hoger en was daarmee de grootste stijger in de hoofdindex.

De euro was 1,0685 dollar waard, tegen 1,0706 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper en kostte 80,84 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 84,90 dollar per vat.