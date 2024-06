Beoogde redder van wankel IT-concern Atos trekt zich terug

De beoogde redder van het Franse IT-concern Atos heeft zich teruggetrokken uit de overname van grote delen van het bedrijf. Onlangs presenteerde een groep bedrijven onder leiding van consultancyfirma Onepoint zich als investeerder in Atos, dat moeite heeft om zijn hoge schulden af te betalen. Maar nu laat dat consortium weten dat de “omstandigheden niet rijp waren om een overeenkomst te sluiten”.

Bij het reddingsplan van Onepoint, investeerder Butler Industries en digitaal dienstverlener Econocom zouden enkele miljarden euro’s aan schulden omgezet worden in aandelenkapitaal.

Atos zou ook nog eens een nieuwe financiële injectie krijgen in de vorm van 75 miljoen euro aan kapitaal en 1,5 miljard euro aan nieuw krediet. Atos rekent er nog steeds op dat dit gaat gebeuren, meldt het bedrijf zelf. Ook denkt Atos nog altijd een akkoord met schuldeisers te kunnen sluiten.

Nu de groep onder leiding van Onepoint zich terugtrekt, is er een kans dat de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský een nieuwe poging doet om Atos in te lijven. Hij heeft te kennen gegeven hier interesse in te hebben.

Een faillissement van het concern zou grote gevolgen hebben. Atos levert voor tal van grote organisaties, ook in Nederland, IT-diensten. Ook de Olympische Spelen in Parijs steunen deze zomer op diensten van het bedrijf. Onlangs werd bekend dat de Franse staat voor 700 miljoen euro onderdelen van Atos wil kopen die van strategisch belang zijn, zoals de beveiliging van supercomputers.