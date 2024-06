Bloomberg: Airbus haalt deadlines in 2025 en 2026 niet

Airbus waarschuwt dat klanten die in 2025 of 2026 nieuwe toestellen verwachten mogelijk langer moeten wachten op de nieuwe vliegtuigen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Europese vliegtuigfabrikant verlaagde eerder deze week het productietempo door problemen met de toelevering van onderdelen.

De afgelopen weken kregen luchtvaartmaatschappijen te horen dat Airbus bepaalde deadlines voor de levering van vliegtuigen in de komende twee jaar waarschijnlijk niet haalt. Het zou gaan om een vertraging van maanden, schrijft Bloomberg op basis van betrokkenen.

Airbus maakte deze week onder andere bekend dat het pas in 2027 lukt het productietempo voor zijn populaire model A320 te verhogen naar 75 exemplaren per maand. Dat is een jaar later dan het vliegtuigconcern eigenlijk wilde. Airbus kan dit jaar ook niet de aantallen vliegtuigen leveren waarop eerder werd gerekend, zei het bedrijf. Volgens topman Guillaume Faury zijn de onderdelentekorten “onlangs verergerd tegen een achtergrond van geopolitieke spanningen en nog meer specifieke problemen met de toeleveringsketen”.

Vertragingen bij de levering van vliegtuigen van Airbus spelen al langer en volgen op een sterk aangetrokken vraag naar nieuwe toestellen na de coronacrisis. Maar dat de vertragingen voortduren tot in 2026, was niet eerder bekend. Een woordvoerder van Airbus wilde niet reageren tegenover Bloomberg.

Bij Nederlandse luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia zijn vooralsnog geen signalen bekend dat bestelde vliegtuigen later komen, zeggen de woordvoerders van die bedrijven.

Transavia is bezig zijn vloot van Boeing 737’s te vervangen door exemplaren van de A321neo en de A320neo van Airbus, die stiller en zuiniger zijn. De eerste Airbus kwam in december later dan gepland aan, maar volgens de woordvoerder heeft Transavia op dit moment niets vernomen over eventuele nieuwe problemen.

KLM zegt de eerste vier A321neo’s van Airbus “zoals gepland” dit jaar te verwachten. “We hebben flexibiliteit ingebouwd in de levering van de overige toestellen, maar vooralsnog geen reden om aan te nemen dat er vertraging ontstaat”, verklaart het bedrijf.

De vlootvernieuwing is voor KLM belangrijk in de strijd rond krimp op Schiphol. Als felle tegenstander van het inperken van het aantal vluchten betoogt de luchtvaartmaatschappij dat nieuwe en stillere vliegtuigen geluidshinder ook tegengaan.