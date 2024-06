CPB stopt met doorrekenen tegenbegrotingen uit oppositie

Het Centraal Planbureau (CPB) rekent niet langer de begrotingen door die oppositiepartijen presenteren als alternatief voor de financiële plannen van het kabinet. Politieke partijen stellen steeds minder vaak deze zogeheten tegenbegrotingen op, stelt het planbureau.

Volgens het CPB kleven aan doorrekeningen van tegenbegrotingen ook inhoudelijke nadelen. Het rekenwerk laat alleen zien welke gevolgen bepaalde plannen hebben voor de begroting in het volgende jaar. Veel grote thema’s, zoals een nieuw belastingstelsel of maatregelen tegen klimaatverandering, bestrijken juist vele jaren.

Het planbureau schrijft ook dat de tijdsdruk meespeelt. Oppositiepartijen presenteren tegenbegrotingen doorgaans rond Prinsjesdag. In die periode is het CPB ook druk met het doorrekenen van de plannen die in de miljoenennota staan.

Politieke partijen kunnen het CPB sinds enkele jaren wel vragen aparte voorstellen door te rekenen. Dat geeft volgens het onderzoeksinstituut een completer beeld, omdat er minder tijdsdruk is en de verzoeken gericht kunnen worden op de lange termijn.