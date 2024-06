Curator zoekt naar doorstart bedrijf achter babymerk Noppies

Meerdere partijen zijn geïnteresseerd in een doorstart van het failliete Nine&Co, het bedrijf achter onder meer het bekende babymerk Noppies. Dat heeft curator Janina Maduro laten weten. De verkoop van onder meer babykleding en kleding voor zwangere vrouwen gaat voorlopig door, terwijl zij zoekt naar de mogelijkheden om het bedrijf voort te zetten.

Het ruim dertig jaar bestaande Noppies kampte al langer met financiële problemen. Noppies had eerder ook winkels in verschillende steden in het land, maar de vennootschap waarin die waren ondergebracht liet de onderneming vorig jaar al bankroet gaan.

Deze week heeft de rechter ook het faillissement uitgesproken over het moederbedrijf en andere dochtervennootschappen, bevestigt Maduro na berichtgeving door Het Financieele Dagblad. Dit betreft onder meer de lijn van producten, die bij meerdere webshops in het assortiment zitten.

Maduro vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van het faillissement. Dat moet ze allemaal nog onderzoeken. Ook kan ze nog geen inschatting maken van de kansen op een doorstart van de onderneming waar zo’n tachtig mensen werken.