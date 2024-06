Deutsche Bahn door stof na kritiek op problemen treinverkeer EK

Deutsche Bahn gaat door het stof na kritiek van voetbalfans over overvolle treinen, grote drukte op perrons, uitval van ritten en vertragingen in het treinverkeer op de lange afstanden in Duitsland rond het EK voetbal.

Bestuurder Michael Peterson, die bij Deutsche Bahn verantwoordelijk is voor ritten op langere afstanden, zegt de onvrede en kritiek van voetbalfans te begrijpen. Deutsche Bahn biedt niet de kwaliteit die de supporters verdienen, gaf hij aan.

Peterson verzekerde dat Deutsche Bahn er alles aan doet om mensen betrouwbaar naar hun bestemmingen te brengen. Sinds het begin van het EK zijn er al meer dan 5 miljoen mensen vervoerd. “Daar verheugen we ons over. En als het niet gaat zoals het hoort, vragen we de fans om geduld en begrip.”

Het staatsspoorbedrijf zet voor het EK langere en ook meer treinen in om voetbalfans naar wedstrijden te brengen. Daardoor zijn 10.000 extra zitplaatsen beschikbaar. Ook werden onderhoudswerkzaamheden eerder uitgevoerd om hinder voor het treinverkeer te voorkomen en zijn er speciale tickets voor voetbalfans.

Ook toernooidirecteur Philipp Lahm ontkwam niet aan de problemen op het spoor tijdens het EK. Hij kwam daardoor namelijk met flinke vertraging aan bij de wedstrijd tussen Oekraïne en Slowakije in Düsseldorf van afgelopen vrijdag.