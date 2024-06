Diederik Samsom wordt voorzitter raad van commissarissen Gasunie

Diederik Samsom wordt de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Gasunie. Samsom is per 1 juli benoemd tot lid van de raad van commissarissen en de overige leden willen hem na zijn toetreding kiezen tot voorzitter.

“We zijn bijzonder blij met de toetreding van Diederik Samsom tot onze raad van commissarissen. Met zijn brede kennis van de nationale en internationale energiesector en zijn uitgebreide ervaring met energie- en klimaatbeleid in Den Haag en Brussel, kan hij een belangrijke bijdrage aan de strategische ambities van Gasunie leveren, juist nu het bedrijf een sleutelrol speelt in de energietransitie”, aldus vicevoorzitter Tim van der Hagen.

“Energie-infrastructuur vormt het fundament onder een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem. Door haar infrastructuur op een slimme manier te gebruiken, uit te bouwen en in te zetten voor waterstof, groen gas, warmte en CO2, levert Gasunie een bijdrage aan de energiezekerheid en het behalen van de klimaatdoelen in Nederland en Duitsland. Ik ben daarom zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan in de raad van commissarissen van Gasunie”, zegt Samsom zelf.

Samsom stopte begin dit jaar als rechterhand van klimaat-Eurocommissaris Wopke Hoekstra en geldt als de architect van het ambitieuze klimaatbeleid van de EU van de laatste jaren. Hij trad in 2019 aan als kabinetschef van Frans Timmermans, die als tweede man van de Europese Commissie het klimaat onder zijn hoede kreeg. Toen Timmermans vorige zomer vertrok om GroenLinks-PvdA te gaan leiden, bleef Samsom aan om zijn opvolger Hoekstra bij te staan.