Fiat reorganisatie Rabobank: leden akkoord met statutenwijziging

De reorganisatieplannen van de Rabobank kunnen definitief doorgaan. De meerderheid van de ledenraad van de bank heeft woensdag ingestemd met het wijzigen van de statuten, waardoor de reorganisatie doorgevoerd kan worden. Daarvoor was een meerderheid van 75 procent nodig: 91 procent van de algemene ledenraad heeft woensdag voorgestemd.

De algemene ledenraad keurde de plannen zelf in april van dit jaar goed. Met de herinrichting wil Rabobank naar eigen zeggen de focus op klanten vergroten. Topman Stefaan Decraene zei in februari over de plannen dat hij zo het aantal organisatielagen wil terugbrengen en dat de bank per klantsegment wordt aangestuurd, in plaats van regionaal. De plannen houden onder meer in dat Rabobank wordt verdeeld in vijf regio’s, veel minder dan voorheen.

De bank gaf eerder al aan dat een aantal managementbanen komt te vervallen door de herinrichting. Tegelijkertijd zouden er ook nieuwe functies bijkomen, waarop getroffen directeuren kunnen solliciteren. “Per saldo verdwijnen geen of weinig banen”, meldde een woordvoerder in april.