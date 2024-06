Koerssprong Rivian op Wall Street na deal met Volkswagen

Rivian werd woensdag 32 procent meer waard op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat Volkswagen gaat samenwerken met de Amerikaanse elektrische autofabrikant. Het Duitse autoconcern investeert in eerste instantie 1 miljard dollar in Rivian om nieuwe technologie voor elektrische auto’s te ontwikkelen. Op termijn kunnen de investeringen oplopen tot 5 miljard dollar. De investering is goed nieuws voor Rivian, dat al langere tijd verlies lijdt en eerder dit jaar nog honderden banen schrapte.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 39.007 punten. De brede S&P 500-index kromp 0,2 procent tot 5457 punten. De Nasdaq verloor 0,1 procent tot 17.697 punten. De techgraadmeter steeg dinsdag 1,2 procent, dankzij het koersherstel van het belangrijke AI-chipbedrijf Nvidia.

Nvidia zette het herstel niet voort en daalde 0,1 procent. Een dag eerder wist de verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) 6,8 procent te winnen, waarmee het zware koersverlies van maandag deels werd goedgemaakt. Het aandeel Nvidia kwam vorige week onder verkoopdruk te staan, nadat het bedrijf kortstondig Microsoft inhaalde als waardevolste onderneming ter wereld en beleggers besloten winst te nemen.

Whirlpool werd 14 procent meer waard. Volgens persbureau Reuters overweegt de Duitse technologiegroep Bosch een bod uit te brengen op de Amerikaanse fabrikant van huishoudelijke apparaten. Bosch zou met financiële adviseurs hebben gesproken over een mogelijke deal, maar volgens ingewijden is het nog niet zeker dat het bedrijf daadwerkelijk een bod zal doen.

Ook in de maaltijdbezorgingssector was sprake van overnamespeculatie. Reuters meldde dat de Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash zijn Britse branchegenoot Deliveroo zou hebben benaderd over een overname. De partijen konden het volgens bronnen echter niet eens worden over de prijs en de gesprekken zijn gestaakt. DoorDash verloor 0,6 procent in New York en Deliveroo steeg 3,2 procent in Londen.

FedEx maakte een koerssprong van 12,7 procent. De post- en pakketbezorger profiteerde van de eerder aangekondigde reorganisatie en kostenbesparingen en presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook de vooruitzichten voor het gehele boekjaar werden goed ontvangen. Daarnaast gaat het bedrijf voor 2,5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.