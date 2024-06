Mensenrechtenclub probeert mogelijke beursgang Shein te blokkeren

Een Britse mensenrechtengroep heeft bij beurswaakhond FCA aangedrongen een mogelijke beursgang van webwinkel Shein in Londen af te wijzen. De groep, Stop Uyghur Genocide, is kritisch op de manier waarop het van oorsprong Chinese bedrijf omgaat met personeel.

Verschillende media hebben de afgelopen tijd gemeld dat Shein naar de beurs in Londen wilde, waaronder persbureau Bloomberg en Sky News. Persbureau Reuters meldde dinsdag op basis van twee ingewijden dat Shein deze maand documenten heeft ingediend bij de FCA. Daarmee zou het proces voor een mogelijke beursnotering later dit jaar in gang zijn gezet.

De Britse tak van Amnesty International stelde dinsdag al dat een beursgang van Shein een “schande” voor de Londense beurs zou zijn. Volgens de mensenrechtenorganisatie hanteert het fastfashionbedrijf namelijk “twijfelachtige” arbeids- en mensenrechtenstandaarden.

Shein staat erom bekend razendsnel trendy kleren in de digitale schappen te leggen tegen zeer lage prijzen. De werkwijze van het bedrijf, dat eind 2021 naar Singapore verhuisde, krijgt veel kritiek. Zo zouden de makers van de kleding bij Shein te weinig betaald krijgen en zou het milieu zwaar te lijden hebben onder de massale productie van kleding.