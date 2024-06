Reuters: Bosch overweegt bod op witgoedfabrikant Whirlpool

De Duitse technologiegroep Robert Bosch overweegt een bod uit te brengen op de Amerikaanse fabrikant van huishoudelijke apparatuur Whirlpool. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Met de overname van Whirlpool zou Bosch zijn activiteiten op de witgoedmarkt, waar de concurrentie met Aziatische bedrijven steeds heviger wordt, aanzienlijk kunnen versterken.

Bosch zou met financiële adviseurs hebben gesproken over de mogelijkheid een ​​bod te doen op Whirlpool, dat een marktwaarde heeft van ongeveer 4,8 miljard dollar (zo’n 4,5 miljard euro). Volgens de ingewijden is het echter nog niet zeker dat Bosch daadwerkelijk een bod zal uitbrengen. Een woordvoerder van het Duitse bedrijf verklaarde geen commentaar te geven op “marktgeruchten”. Bij Whirlpool was nog niemand bereikbaar voor een reactie.

Whirlpool heeft de afgelopen jaren een grote herstructurering ondergaan, waarbij het zijn Europese activiteiten heeft samengevoegd tot een nieuw bedrijf dat wordt gecontroleerd door de Turkse rivaal Arçelik. Ook heeft het bedrijf zijn activiteiten in het Midden-Oosten en Afrika afgestoten. De aandelenkoers van Whirlpool is dit jaar al met bijna 30 procent gedaald.