Roompot/Landal komt personeel tegemoet in plan kantoorverhuizing

De directie van Roompot/Landal Greenparks heeft een aanvullend maatregelenpakket gepresenteerd in het kader van de verhuizing van kantoren naar Amsterdam. Dat meldt bestuurder Carlo Snoek van vakbond FNV Recreatie. Volgens hem is het nu aan de leden om hierover te oordelen. Snoek stelt dat de maatregelen “dusdanig” zijn dat personeel niet hoeft mee te verhuizen naar Amsterdam.

De vorig jaar gefuseerde vakantieconcerns willen hun Nederlandse kantoren grotendeels samenvoegen in Amsterdam. Dinsdag hebben vakbonden FNV Recreatie en CNV daarover gesproken met de directie van Roompot/Landal Greenparks, na eerdere gesprekken met het personeel. Veel medewerkers van de locaties in Goes, Zwolle en Den Haag willen niet met hun gezin richting de hoofdstad verhuizen.

“De directie nam ons signaal serieus. Nu gaat het erom wat mensen vinden van wat de directie heeft voorgesteld”, zegt Snoek. Wel noemt hij het jammer dat de gesprekken achteraf plaatsvinden. “Normaliter hoort een organisatie vakbonden uit te nodigen voordat de plannen bekend worden gemaakt. Dit proces verdient geen schoonheidsprijs.”

FNV gaat volgende week in gesprek met de leden over de nieuwe maatregelen.