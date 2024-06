Schiphol test ‘superbatterij’ die stroomnet kan ontlasten

Schiphol test de komende maanden een ‘superbatterij’. Die grote batterij, die onlangs op de luchthaven is geïnstalleerd, moet een betrouwbare stroomvoorziening bieden voor het opladen van elektrisch grondmaterieel en ontlast tegelijkertijd het stroomnet.

De batterij is bedoeld om de elektrische Ground Power Units (e-GPU’s) aan het platform van stroom te voorzien. Die e-GPU’s voorzien vliegtuigen die aan de grond staan, op plekken zonder vaste stroomvoorziening, van elektriciteit.

Dankzij deze dienst kunnen vliegtuigen hun hulpmotor aan de grond uitzetten. Volgens Schiphol leidt dit niet alleen tot minder uitstoot en een verbetering van de luchtkwaliteit op het platform, maar ook tot minder geluid.

De Iron Flow Battery is ontwikkeld en gebouwd in de Verenigde Staten. Het project krijgt ook subsidie uit Brussel. Naar eigen zeggen is Schiphol de eerste luchthaven in de wereld die met deze technologie werkt.

Volgens verantwoordelijk Schiphol-bestuurder Sybren Hahn wordt bij de test gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en efficiëntie. “Bij een succesvol resultaat zullen er meer batterijen volgen, met als doel om al het grondmaterieel uitstootvrij en elektrisch te maken.”