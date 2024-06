Bloomberg: FIFA zoekt geld voor uitbreiding streamingdienst FIFA+

Voetbalbond FIFA probeert omgerekend bijna 2 miljard euro op te halen voor de uitbreiding van FIFA+, de eigen gratis streamingdienst die in aanloop naar het WK in Qatar van 2022 werd opgezet. Dit meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

FIFA zou hiervoor samenwerken met de Zwitserse bank UBS. Er wordt verwacht dat in juli een formeel fondsenwervingsproces van start gaat, waarbij vooral wordt gemikt op investeerders uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Woordvoerders van UBS en FIFA weigerden tegenover Bloomberg commentaar te geven.

Toen FIFA+ in april 2022 werd opgezet was het plan om 40.000 livewedstrijden per jaar te streamen, waarvan minstens een kwart afkomstig was uit vrouwenwedstrijden. De dienst zou door middel van advertenties worden bekostigd.

Maar tot nu toe lijkt de omvang van de dienst beperkt. FIFA+ zond onder meer het WK vrouwenvoetbal van vorig jaar gratis uit in landen waarin geen tv-rechten waren verkocht. De dienst streamt momenteel tevens het Oceania Football Confederation-toernooi voor mannen, oftewel het equivalent van het EK in Oceanië. Op 30 juni speelt Nieuw-Zeeland daar in de finale tegen Vanuatu.