BP pauzeert ontwikkeling nieuwe windparken op zee, aldus Reuters

Het Britse olie- en gasconcern BP pauzeert de ontwikkeling van nieuwe windparken op zee en bevriest voorlopig het aannemen van personeel om kosten te besparen. Dat melden bronnen bij het bedrijf aan persbureau Reuters. BP zou meer de nadruk willen leggen op zijn fossiele activiteiten om aandeelhouders tevreden te stellen.

De stap van topman Murray Auchincloss is bedoeld om onvrede bij aandeelhouders over de beurskoers van BP weg te nemen. De beurswaarde van BP blijft achter bij die van andere oliebedrijven en dat wakkert zorgen aan dat het concern een overnamedoelwit kan worden. Door meer te focussen op traditionele olie- en gaswinning wil Auchincloss meer waarde creëren voor de aandeelhouders. Eerder ging Shell een vergelijkbaar pad op.

BP zet nu plannen voor grote investeringen in nieuwe windprojecten op zee voorlopig in de ijskast. Het bedrijf zou kijken naar meer investeringen in olie en gas, met name in de Golf van Mexico en Amerikaanse schalievelden, waar het concern al grote belangen bezit. Mogelijk kunnen er ook banen verdwijnen bij duurzame projecten.

Onder leiding van de vorige topman Bernard Looney maakte BP juist meer werk van duurzame energie. Maar Looney moest vorig jaar aftreden in verband met het verzwijgen van relaties op de werkvloer. Voormalig financieel directeur Auchincloss heeft het stokje van Looney overgenomen.

Auchincloss maakte in mei nog een kostenbesparingsprogramma van 2 miljard dollar voor de komende jaren bekend. Hij wil van BP een simpeler en meer gefocust bedrijf maken, met dus meer waardecreatie voor de aandeelhouders.