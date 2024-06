Grote kans op baan als fitnessinstructeur of schoenmaker

Werkzoekenden hebben een grote kans op een baan als fitnessinstructeur, reisadviseur, schoenmaker of docent aardrijkskunde of maatschappijleer. Dat zijn volgens uitkeringsinstantie UWV dit jaar nieuwe kansrijke beroepen. Ook advocaten, hydrologen en adviseurs waterbeheer zijn zeer gewild.

Volgens het UWV is de spanning op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van dit jaar licht afgenomen. De arbeidsmarkt blijft echter krap, met meer vacatures dan werklozen in Nederland.

Het UWV houdt lijsten bij van beroepen met goede en minder goede baankansen. Zo hebben verkoopmedewerkers van huishoudelijke en cadeauartikelen volgens de organisatie een minder goede kans op een baan, mede door faillissementen in de detailhandel.

“Maar de meeste beroepen op de lijst zijn al jarenlang kansrijk”, zegt UWV-arbeidsmarktadviseur Stef Molleman. “We verwachten dat veel van deze beroepen dat zullen blijven door grote veranderingen en maatschappelijke opgaven waar we mee te maken hebben. Het gaat vaak om beroepen in sectoren als de zorg, onderwijs, techniek en ICT.”