H&M waarschuwt voor lagere verkopen door slecht weer in juni

H&M rekent erop dat de verkopen van kleding, accessoires en schoenen in juni lager zijn dan in dezelfde periode een jaar eerder door het “instabiele” weer. Dat meldt het Zweedse kledingwinkelconcern bij de cijfers over het tweede kwartaal, dat liep tot en met mei. Door het slechte weer lukte het de keten begin juni niet om shoppers naar de zomercollecties in de winkels te trekken.

In veel landen waar H&M haar kleding verkoopt, had het weer begin juni daarom een negatieve invloed op de omzet. De verkopen herstelden weer toen de weersomstandigheden eind deze maand “normaliseerden”. H&M verwacht een daling van 6 procent voor deze maand. Onder H&M vallen naast de gelijknamige winkelketen ook onder meer de kledingwinkelketens Monki, Cos, Weekday en & Other Stories.

De operationele winst in het tweede kwartaal bedroeg 7,1 miljard Zweedse kronen, omgerekend meer dan 628 miljoen euro. Volgens persbureau Bloomberg is dat lager dan wat analisten hadden verwacht. De omzet steeg met 3 procent tot bijna 60 miljard Zweedse kronen.