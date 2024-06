Hooggerechtshof VS verwerpt miljardenschikking om opiatencrisis

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een schikking verworpen die de miljardairsfamilie Sackler twee jaar geleden trof voor haar aandeel in een golf aan overdoses in de Verenigde Staten. Een meerderheid van de negen hoogste rechters vindt dat de deal van 6 miljard dollar de familie onterecht beschermt tegen nieuwe aanklachten.

De Sacklers waren de eigenaren van het farmabedrijf Purdue Pharma, dat met de grootschalige verkoop van de pijnstiller OxyContin veel Amerikanen verslaafd maakte. Lange tijd bagatelliseerde Purdue het risico van verslaving aan die pijnstillers, terwijl het middel eigenlijk vergelijkbaar was met heroïne. Dit bracht een verslavingsepidemie teweeg die sinds 1999 naar schatting ruim 500.000 mensen in de VS het leven heeft gekost.

Purdue Pharma vroeg in 2019 een vorm van faillissement aan om alle schadevergoedingen die het bedrijf hiervoor moest betalen. De zaak bij het Hooggerechtshof draaide om de vraag of de Sackler-familie bij de schikking recht had op dezelfde juridische bescherming die Purdue Pharma had als failliet bedrijf. Het oordeel is nu dat de Sacklers niet beschermd zijn, omdat leden van de familie nooit persoonlijk bankroet zijn geweest.