‘Klimaatneutraal’ in reclame vraagt uitleg, stelt Duitse rechter

Duitse adverteerders moeten de term ‘klimaatneutraal’ toelichten als zij deze gebruiken in reclames voor producten. Dat is het oordeel van het Federale Hof van Justitie, dat een zaak behandelde waarin de Duitse snoepfabrikant Katjes de term gebruikte in een vakblad.

De zaak was aangespannen door een bureau uit Frankfurt dat oneerlijke concurrentie bestrijdt. Het productieproces van de snoep van Katjes zou namelijk niet emissievrij zijn. Wel zou het bedrijf klimaatbeschermingsprojecten ondersteunen om de uitstoot te compenseren. Daarom vond het bureau de term klimaatneutraal misleidend.

De Duitse rechter ging daar donderdag in mee en beval Katjes de advertenties in te trekken.

Ook stelde de hoogste civiele rechtbank van Duitsland dat marketeers voortaan duidelijker moeten zijn in advertenties. Bijvoorbeeld door aan te geven dat producten vervaardigd zijn met minder CO2-uitstoot, of dat compenserende maatregelen zijn genomen. Deze twee benaderingen zijn namelijk niet gelijkwaardig om klimaatneutraliteit te bereiken, aldus de rechter.