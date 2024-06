London Tunnels wint aan beurswaarde op eerste dag op Beursplein 5

London Tunnels kende donderdag een succesvol debuut op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf, dat geld wil ophalen om in de Britse hoofdstad een ondergronds tunnelcomplex uit de Tweede Wereldoorlog open te stellen voor toeristen, won op zijn eerste handelsdag meteen 7 procent aan beurswaarde.

Het Britse bedrijf exploiteert de Kingsway Exchange Tunnels onder het Londense metrostation Chancery Lane. De tunnels werden in de jaren veertig van de vorige eeuw aangelegd om burgers te beschermen tegen Duitse bombardementen. Het is de bedoeling om de plek om te vormen tot een bestemming voor kunst, natuur en wetenschappen. In 2027 moet het complex opengaan voor het publiek.

De beursnotering aan Beursplein 5 maakt het voor de onderneming gemakkelijker om investeerders te vinden. Het bedrijf is van plan om na de beursgang voor omgerekend 35 miljoen euro aan aandelen te slijten aan institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen.