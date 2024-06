Minste vracht in Nederlandse vrachtauto’s sinds 2015

De hoeveelheid vracht die door Nederlandse vrachtauto’s werd vervoerd lag vorig jaar op het laagste niveau sinds 2015. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het vervoer van alle soorten goederen over de weg daalde, waarbij de hoeveelheid bouwvracht het sterkst afnam.

Nederlandse vrachtauto’s vervoerden vorig jaar in totaal 642 miljoen ton aan vracht, 7 procent minder dan in 2022. Het CBS constateert dat voornamelijk de hoeveelheid goederen die binnen de Nederlandse landsgrenzen werd vervoerd afnam. Dit wegvervoer was goed voor 526 miljoen ton, ruim 8 procent minder dan in het voorgaande jaar. De door Nederlandse vrachtauto’s vervoerde internationale vracht daalde slechts met 0,9 procent.

De hoeveelheid bouwgoederen daalde volgens het CBS het sterkst; hieronder vallen bijvoorbeeld zand, grind en bouwmaterialen. Deze daalde met ruim 12 procent tot 123 miljoen ton. Ook binnen de andere categorieën daalde de vracht, zoals vracht bestemd voor de landbouw en de chemische sector.

Ten slotte maakt het CBS nog het onderscheid tussen beroepsvervoer en eigen vervoer. Onder die laatste categorie vallen bedrijven die eigen goederen vervoeren. Nederlandse beroepsvervoerders verplaatsten ruim 519 miljoen ton aan goederen, 7,5 procent minder dan in 2022. De hoeveelheid vracht die werd vervoerd door bedrijven zelf daalde met 5 procent tot 123 miljoen ton.