Nexperia steekt 200 miljoen in geavanceerde chipproductie Hamburg

De Nederlandse chipmaker Nexperia steekt 200 miljoen dollar (ongeveer 187 miljoen euro) in zijn productielocatie in Hamburg. Daarmee wil de fabrikant geavanceerde halfgeleiders maken en de infrastructuur bouwen die daarvoor nodig is.

De investering is volgens Nexperia, dat zijn hoofdkantoor in Nijmegen heeft, nodig om de groeiende vraag naar efficiënte halfgeleiders voor energie op de lange termijn bij te kunnen benen. De chips die Nexperia in Hamburg wil produceren worden gebruikt voor elektrificatie en digitalisatie, bijvoorbeeld in datacenters. De productie moet deze maand al beginnen.